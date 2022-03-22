Тула, 22 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Трудоустройство, в том числе с предоставлением жилья, предлагают в Тульской области гражданам, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народные Республики и Украину. Вопрос помощи эвакуированным гражданам обсуждался на оперативном совещании в правительстве региона 21 марта. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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По данным Главного управления МЧС России по Тульской области, в Тульскую область 21 марта прибыли 489 вынужденных переселенцев, в том числе 112 детей.

Как уточнил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, в пунктах временного размещения региона на данный момент проживают 446 человек, в том числе 243 ребенка. Семь человек, в том числе двое детей, были госпитализированы в медучреждения региона. На 21 марта единовременные выплаты получили 610 человек. В детские сады и школы зачислены 165 детей.

Вынужденных переселенцев, желающих получить работу, в настоящее время консультируют сотрудники центров занятости. Сформирован перечень из более 16 тыс. вакансий, в том числе с предоставлением жилья, который ежедневно обновляется.