Москва, 22 марта 2022, 11:07 — REGNUM Заявления властей Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.
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