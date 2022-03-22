Москва, 22 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Заявления властей Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«У нас ни того, ни другого нет. То, что американцы говорят — это злонамеренные инсинуации. Мы их слышим постоянно, и мы на них даем уже долгое время исчерпывающие ответы. Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя», — сказал Рябков по итогам встречи в Госдуме с депутатами «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.

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