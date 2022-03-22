Москва, , 11:04 — REGNUM Обязательства по выплате купона на сумму $65,6 млн по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году в полном объеме исполнены Минфином России. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что средства на выплату купона этому выпуску евробондов были 21 марта получены «Национальным расчетным депозитарием».

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщл, что по выпускам выпущенных с 2018 года российских еврооблигаций, непосредственно в эмиссионных документах имеется возможность проводить выплаты в рублях по курсу Банка России на дату платежа.