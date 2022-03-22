Донецк, 22 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. За последние сутки 27 жителей освобождённых территорий Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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За сутки с 9:00 21 марта до 9:00 22 марта на освобождённых территориях республики в результате обстрелов ВФУ ранили 27 жителей освобождённых от украинских войск территорий. Всего за сутки получили ранения 35 мирных жителей.

В штабе уточнили, что информацию о пострадавших предоставили в министерстве здравоохранения республики.