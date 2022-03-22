Оклахома-сити, США, , 11:01 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:123.

Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Michael Tipton

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 36 очков. В составе «Оклахомы» защитник Тре Манн набрал 35 очков.

«Бостон» одержал 45-ю победу в 73 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» потерпела 52-е поражение в 72 играх и идёт на 27-м месте.

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