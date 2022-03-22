Новосибирск, , 11:01 — REGNUM Губернатор Андрей Травников подписал план по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это только первый пакет, работу по выработке инициатив по поддержке региональной экономики совместно с бизнесом продолжаем в ежедневном режиме», — прокомментировал Травников.

В план до конца текущего года включены меры поддержки по различным направлениям — поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, системообразующих организаций, строительной отрасли и ЖКХ, рынка труда, а также мониторинг и стабилизация ситуации с ценами.