Калуга, 22 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Калуге региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» состоится 23−24 марта. Трое победителей отправятся в «Артек» представлять регион в финале конкурса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Областном центре дополнительного образования детей имени Ю. А. Гагарина.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

В конкурсе участвуют дети и подростки 10−17 лет, которые читают со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Участники прошли несколько этапов отбора и победили в конкурсе в классе, школе в своём районе и городе. В итоге в региональный финал вышли почти 40 юных чтецов. В жюри финала вошли эксперты в области литературы, театра, образования, которые оценят выбор произведения, и работу чтеца с залом, и его актерские способности. Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший проект по поддержке чтения в России. Он проходит в 11-й раз, участие в конкурсе принимают все регионы России и представители зарубежных стран.

Организатор конкурса — фонд «Живая классика». Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов. Партнеры проекта — Министерство просвещения России, ГК «Просвещение», МДЦ «Артек» и компания «Гознак».