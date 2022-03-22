Село Сакмара, Оренбургская область, 22 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Следствием установлено, что, будучи начальником отделения — старшим судебным приставом Сакмарского районного отделения судебных приставов УФССП по Оренбуржью, мужчина с декабря 2020 года по июль 2021 года оказал должнику по исполнительному производству содействие в сокрытии от ареста сельскохозяйственной техники.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Имущество экс-пристава арестовано.