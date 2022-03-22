Вашингтон, 22 марта 2022, 11:01 — REGNUM Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить, заявил 22 марта президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Таким образом он прокомментировал применение Вооруженными силами России ракеты «Кинжал» во время спецоперации на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что удар гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» по военным объектам украинских нацистов был произведён с дальности свыше 1000 км.
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