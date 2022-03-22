Вашингтон, 22 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить, заявил 22 марта президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — сказал Байден на встрече с представителями бизнеса.

Таким образом он прокомментировал применение Вооруженными силами России ракеты «Кинжал» во время спецоперации на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что удар гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» по военным объектам украинских нацистов был произведён с дальности свыше 1000 км.

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