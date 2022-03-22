Москва, , 10:59 — REGNUM Переговоры с Японией о статусе российских Курил утратили всякий смысл после введения санкций против РФ вслед за Западом. Об этом в своём телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», — написал Медведев.

По его словам, на сегодняшний день гораздо важнее «настойчиво заниматься развитием Курил»: «За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь. Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему — от школ до дорог и аэропортов. Но что ещё важнее — это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!».