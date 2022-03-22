Москва, 22 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Переговоры с Японией о статусе российских Курил утратили всякий смысл после введения санкций против РФ вслед за Западом. Об этом в своём телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», — написал Медведев.

По его словам, на сегодняшний день гораздо важнее «настойчиво заниматься развитием Курил»: «За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь. Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему — от школ до дорог и аэропортов. Но что ещё важнее — это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!».