Париж, 22 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил, что в стране достаточное количество йода, чтобы защитить население в случае ядерной атаки, передает BFM TV.

Revelli Beaumont Оливье Веран

Предполагается, что йодид калия и другие препараты с высоким содержанием йода защитят от рака щитовидной железы в случае воздействия радиации.

В сентябре 2021 года министерство объявило, что во Франции имеется 95,7 млн таблеток йода, в то время как 130 млн потребуются для обеспечения защиты населения.

Во Франции, как и в других европейских странах, аптеки отмечают высокий спрос на таблетки йода.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне саммитов G7, НАТО и ЕС.