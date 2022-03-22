Москва, 22 марта 2022, 10:59 — REGNUM Первый маркетплейс российского софта планируется запустить в мае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
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«Понятно, что мы уже сформулировали инициативу о создании российских маркетплейсов. Понятно, что мы его можем создать под андройд. Работа эта начата», — сказал Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.
Для IOS в силу более закрытой архитектуры вопросы остаются.
«Но мы с Apple на связи», — добавил министр.