Москва, 22 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Если в РФ на рынке электроники предложение будет ограниченным, а спрос останется на прежнем уровне, то от продаж в рассрочку откажется подавляющее большинство розничных продавцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ продавцы электроники стали отказываться от продажи своих товаров в рассрочку.

Электроника

«Рассрочки относятся к промоакциям, в рамках которых розничные продавцы берут на себя все расходы по обслуживанию кредитов. В условиях высокой неопределенности в отношении колебаний валютного курса, инфляции, а также при высокой ключевой ставке (20%), риски и затраты ретейлеров, связанные с обслуживанием таких кредитов, существенно возрастают, — сказала Долгова. — Кроме этого, отмена рассрочки является своеобразным инструментом сдерживания роста потребительских цен — ведь для компенсации своих затрат по обслуживанию кредитов, связанных с предоставлением рассрочек, ретейлеры повышают цены на другие товары».

Как полагает Долгова, если на рынках электроники предложение будет ограниченным, а спрос останется на прежнем уровне (но не ажиотажном), то при сохранении высокой ключевой ставки и низкой доступности кредитов от продаж в рассрочку откажется подавляющее большинство розничных продавцов.

«Возврат к данному инструменту возможен при повышении доступности кредитов и снижении темпов инфляции», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее один из крупных производителей бытовой электроники приостановил все поставки в Россию.