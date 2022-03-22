Нью-Йорк, США, 22 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:106.

Кевин Дюрант

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 37 очков. В составе «Юты» защитник Донован Митчелл набрал 30 очков.

«Бруклин» одержал 38-ю победу в 72 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 27-е поражение в 72 играх и идёт на пятом месте.

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