Томск, , 10:57 — REGNUM В Томской области создана рабочая группа по сохранению доступности социальных и медицинских услуг. Возглавила её замгубернатора Алёна Левко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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Главной задачей группы станет постоянный мониторинг ситуации в социальной сфере. По словам Левко, они готовы поменять критерии назначения региональных льгот и пособий, если люди начнут чаще обращаться за матпомощью или начнёт расти статистика по семьям в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, рабочая группа предложила изменить порядок финансирования медицинских организаций по линии ОМС, а также выплатить им повышенный аванс на закупку расходников и медикаментов для формирования годового резерва.

«Российское правительство уже внесло соответствующие поправки в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год», — отметила Алёна Левко.

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