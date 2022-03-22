Ашхабад, , 10:57 — REGNUM На протяжении последних лет благодаря усилиям лидеров Туркмении и Узбекистана взаимовыгодное сотрудничество между странами вышло на качественно новую ступень партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом информационному агентству Дунё заявил посол Туркмении в Узбекистане Язгулы Мамедов.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уверен, что этническая и языковая близость, духовная и культурная схожесть туркменского и узбекского народов и впредь будут способствовать развитию и укреплению дружбы и добрососедства между нашими странами», — сказал посол.

Дипломат по случаю праздника Навруз выразил «руководству и всему братскому народу Узбекистана свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания благополучия и процветания».

Навруз — исконный праздник многих народов, который предки широко отмечали, отождествляя его с наступлением нового года.