Кито, , 11:12 — REGNUM Национальная ассамблея Эквадора рассмотрит 22 марта проект закона о привлечении инвестиций, представленного исполнительной властью. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Административная карта Эквадора Commons.wikimedia.org

Представители Демократической партии уверены, что упомянутый закон не принесет пользу жителям Эквадора, поскольку он «не поощряет частные инвестиции в малый и средний бизнес, а направлен лишь на привлечение капиталов в крупные компании».

Правые скамьи парламента уверяют, что данная инициатива позволит стране привлечь более 30 миллиардов долларов иностранных инвестиций и создать зоны свободной торговли, что, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места.

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