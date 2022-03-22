Кито, 22 марта 2022, 11:12 — REGNUM Национальная ассамблея Эквадора рассмотрит 22 марта проект закона о привлечении инвестиций, представленного исполнительной властью. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Представители Демократической партии уверены, что упомянутый закон не принесет пользу жителям Эквадора, поскольку он «не поощряет частные инвестиции в малый и средний бизнес, а направлен лишь на привлечение капиталов в крупные компании».
Правые скамьи парламента уверяют, что данная инициатива позволит стране привлечь более 30 миллиардов долларов иностранных инвестиций и создать зоны свободной торговли, что, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Эквадора заявили о выполнении рекомендаций по ситуации в тюрьмах