Москва, , 10:56 — REGNUM Отказ России от обсуждения мирного договора с Японией является исторически оправданным и назревшим. Об этом в своём телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

«Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение — исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер», — написал Медведев.

Он напомнил о том, что в новой редакции Конституции РФ «прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению».

Медведев также назвал соответствующий вопрос о статусе российских Курил «закрытым».