Анкара, 22 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Уведомление Navtex, которое предупреждает о дрейфующих в Черном море минах, выпустило 22 марта управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

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«Поступили заявления об установлении мин в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В результате обрыва тросов они могут дрейфовать, создавая опасность для судов», — говорится в сообщении.

Кроме того, турецкое управление призвало в связи с этим суда, которые находятся в указанном регионе, проявлять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что группа российских вертолётов — «ночных охотников» уничтожила ещё 16 украинских танков, БМП и БТР.