Мельбурн, Австралия, 22 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В настоящее время цены на бензин на территории всей Австралии продолжают стремиться ввысь, поскольку ситуация на мировых рынках нефти «накалена до бела». В этой связи премьер-министра штата Виктория Дэниэла Эндрюса призвали сделать работу общественного транспорта в его штате бесплатной как минимум на месяц, чтобы компенсировать гражданам потери. Об этом 22 марта сообщил телеканал Nine News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

Несмотря на все доводы, власти Виктории такую инициативу отвергли, хотя в австралийской Тасмании поездки на автобусе будут бесплатными в течение пяти недель.

Ранее правительство Новой Зеландии в свою очередь приняло решение вдвое снизить стоимость проезда в общественном транспорте на следующие три месяца.

В ответ на многочисленные предложения, выступая на пресс-конференции 22 марта, премьер-министр Виктории заявил, что федеральное правительство Австралии намерено снизить налог на бензин, поэтому домохозяйствам расходы на топливо компенсируют.