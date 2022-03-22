Пермь, , 10:54 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году изъяли 273 поддельные российские банкноты на сумму 1,2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Фальшивые купюры

На долю поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей пришлось 83%. На втором месте по количеству выявленных фальшивок — тысячерублевые банкноты (выявлено 35 штук). Из денежного оборота за год изъято семь фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей, по одной банкноте 500 и 50 рублей.

Как отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, наибольшее количество поддельных денег попадает в обращение через сферу торговли. Банк России проводит дистанционное обучение кассовых работников и продавцов розничных сетей.