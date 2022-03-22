Брисбен, Австралия, , 11:06 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе своей поездки по Квинсленду призвал всех желающих иностранных туристов, направляющихся на континент, посетить солнечный штат, чтобы попытать там счастья, найти работу и заработать на жизнь. Об этом 22 марта сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

«Приедет много туристов, и здешние предприятия будут нуждаться в вас здесь, чтобы вы здесь работали. И я хочу призвать вас отправляться на север, сюда», — сказал Моррисон на пресс-конференции.

Премьер-министр страны также отметил, что по мере того, как международные границы и рынки продолжают открываться, число рабочих мест в сфере туризма в Австралии, и особенно в Квинсленде, будет расти.

«Рабочие места вернутся сюда, в Квинсленд, и вы все будете им нужны», — заявил Моррисон.