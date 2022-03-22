Москва, , 11:07 — REGNUM Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на грант от правительства Москвы для создания новой сети быстрого питания. Об этом сообщило «Агентство городских новостей».

Тимати Скриншот с YouTube

«…по своему скромному мнению, имею лучшую в стране экспертизу в фастфуде. Планирую за год освоить около пяти точек для старта», — рассказал агентству Тимати. По словам рэпера, он не собирается заменять ушедший с российского рынка McDonald's, а планирует открыть 5−10 точек «крафтового фастфуда». «Обкатать и удержать его (качество — ИА REGNUM) на объеме 5−10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта», — считает он.

ИА REGNUM напоминает, что 8 марта 2022 года американская корпорация McDonald's приняла решение временно закрыть 850 своих ресторанов быстрого питания в России. Отмечается, что в компании работают 62 тыс. человек из РФ.

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