Тверь, 22 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Награждение лауреатов. II Всероссийской премии имени Андрея Дементьева состоялось в Твери 21 марта — в День поэзии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области День поэзии отметили в Твери

«С тверским краем тесно связаны жизнь и творчество многих выдающихся писателей и поэтов России, которые внесли огромный вклад в сокровищницу мировой культуры. Один из них — Андрей Дмитриевич Дементьев, человек яркого и разностороннего таланта, творчество которого всегда было посвящено Родине», — говорится в приветственном адресе участникам и гостям церемонии, направленном губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Всероссийская премия имени Андрея Дементьева была учреждена правительством Тверской области и Домом поэзии Андрея Дементьева в 2020 году. В этом году в номинации «Молодой поэт» победила студентка филологического факультета Тверского государственного университета Наталья Жигунова. Также в рамках номинации «Молодой поэт» специальный приз — сертификат на издание книги, вручён поэтессе из Владивостока Елене Киселёвой. Премия «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» присуждена директору Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженному работнику культуры РСФСР Тамаре Мельниковой за проект «Мой гений веки пролетит…».

Также в рамках Дня поэзии в Твери открылась выставка из фондов музея-заповедника «Тарханы» под названием «Лермонтов-художник». Кроме того, состоялся круглый стол при участии директоров крупнейших литературных музеев страны, где обсуждались тенденции развития региональных музеев классиков русской литературы. Завершился День поэзии в Верхневолжье спектаклем"Флейта-Позвоночник» по стихам и письмам Владимира Маяковского в постановке народного артиста РФ Вениамина Смехова.