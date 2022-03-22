Канберра, , 11:04 — REGNUM В настоящее время уровень заболеваемости COVID-19 во всех крупных штатах Австралии растет, в то время как министерства здравоохранения штатов фиксируют увеличения количества умерших в результате заболевания. Своим прогнозом развития дальнейшей эпидемиологической ситуации в стране 22 марта поделились в министерстве здравоохранения Квинсленда (юго-восток Австралии), о чем сообщил телеканал Nine News.

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Главный санитарный врач Квинсленда доктор Джон Джеррард отметил, что за последние две недели местное министерство здравоохранения обнаружило, что 58% случаев заражения, секвенированных в штате, идентифицированы как BA.2. Данный подштамм более известен как «Стелс-Омикрон».

»Вполне вероятно, что этот вирус будет фактически […] единственным штаммом, который мы увидим в Квинсленде и остальной части Австралии в ближайшие недели […] В ближайшие недели он станет доминирующим штаммом коронавируса на территории Австралии», — предупредил Джеррард.

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