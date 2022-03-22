Биробиджан, , 11:12 — REGNUM Спецоперацию России в поддержку республик Донбасса нужно было провести давно, считает предприниматель из города Биробиджан Марина Шведунова. Она уверена, что наша страна сможет защитить ЛНР и ДНР, сообщили 22 марта в телеграм-канале правительства Еврейской АО.

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Она подчеркнула, что полностью поддерживает политику президента страны Владимира Путина и его команды. Марина Шведунова сама родилась на Украине, в Харьковской области, и там остались её родственники.

«Эти события, которые сейчас происходят в мире, меня очень больно ранят. В последнее время мы видим, насколько тяжелая ситуация на Украине складывается, как манипулирует Запад нашими русскими людьми. Я вижу, что фашизм начинает поднимать свою голову и отголоски войны мы видим в каждом сюжете. Это просто крик души. Это нужно было давно сделать. Поэтому победа будет за нами», — отметила предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, геноцид русскоязычных жителей Донбасса необходимо было прекратить, считает председатель регионального отделения Союза женщин России в Еврейской автономной области Ольга Михна. Она поддержала проведение спецоперации в защиту ЛНР и ДНР и назвала её единственно верным решением в сложившихся условиях.