Кливленд, США, , 10:51 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:120.

Леброн Джеймс Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 результативных передач. Кроме того, Расселл Уэстбрук сделал дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

В составе «Кливленда» разыгрывающий Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл из 29 очков и 17 передач.

«Лейкерс» одержали 31-ю победу в 72 матчах и занимают 19-е место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» потерпел 31-е поражение в 72 играх и идёт на 13-м месте.

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