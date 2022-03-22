Новосибирск, , 10:53 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 22 марта, произошёл пожар в общежитии в Советском районе. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Пожар МЧС РФ

«Когда огнеборцы прибыли на место, из окон второго этажа шёл дым, — уточняет СМИ. — При помощи специальных устройств звенья газодымозащитной службы спасли шесть человек, эвакуировав их по лестничным маршам на свежий воздух. Самостоятельно на улицу вышли ещё четыре человека».

Отмечается, что в одной из комнат горели вещи и мебель. В настоящее время открытое горение ликвидировано.