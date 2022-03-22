Рязань, 22 марта 2022, 10:55 — REGNUM Нарастить производство импортозамещающей продукции поручил аграриям губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
На совещании с руководителями предприятий АПК области 21 марта обсудили вопросы обеспеченности техникой, запчастями и удобрениями, перспективы развития предприятий агропромышленного комплекса в сложившихся экономических условиях. По словам главы региона, необходимые удобрения закуплены на 80%, аграриям предстоит нарастить производство импортозамещающей продукции, в том числе, обеспечить реализацию начатых инвестиционных проектов. В 2021 году таких в работе было 22, а общая сумма вложений достигла почти 31 млрд рублей.
В 2021 году в Рязанской области сельхозпроизводители намолотили 2,360 млн тонн зерна, собрали более 421 тысячи тонн масличных культур, надоили почти 560 тысяч тонн молока.