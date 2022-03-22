Рязань, 22 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Нарастить производство импортозамещающей продукции поручил аграриям губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеничные поля

На совещании с руководителями предприятий АПК области 21 марта обсудили вопросы обеспеченности техникой, запчастями и удобрениями, перспективы развития предприятий агропромышленного комплекса в сложившихся экономических условиях. По словам главы региона, необходимые удобрения закуплены на 80%, аграриям предстоит нарастить производство импортозамещающей продукции, в том числе, обеспечить реализацию начатых инвестиционных проектов. В 2021 году таких в работе было 22, а общая сумма вложений достигла почти 31 млрд рублей.

«АПК — это занятость и стабильный заработок для трети населения региона. Это важный сектор для развития экспортного потенциала области. Основа под урожай 2022 года заложена неплохая. Общая посевная площадь должна увеличиться ещё на 30 тысяч гектаров и в целом достигнет 1 млн. 100 тыс. гектаров — это максимум за последние 25 лет. Со своей стороны мы будем максимально помогать аграриям в решении проблемных вопросов,» — отметил губернатор.

В 2021 году в Рязанской области сельхозпроизводители намолотили 2,360 млн тонн зерна, собрали более 421 тысячи тонн масличных культур, надоили почти 560 тысяч тонн молока.