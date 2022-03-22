Донецк, , 10:49 — REGNUM Вооружённые формирования Украины устроили обстрел Макеевки с применением установок залпового огня «Град». Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, что украинские войска в 9:40 открыли огонь с территории Авдеевки. Было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град» в сторону Макеевки.

Как сообщало ИА REGNUM, территория Донецкой Народной Республики за сутки была обстреляна украинскими вооружёнными формированиями 32 раза.