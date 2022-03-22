Выборг, Ленинградская область, 22 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ начало поиск подрядчика для консервации Никольского собора XII века в Старой Ладоге и бывшего Доминиканского собора в Выборге, находящихся в аварийном состоянии, к полноценной реставрации которых по тем или иным причинам невозможно приступить в ближайшее время. Об этом 22 марта сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Vk.com/id432917 Проект реставрации доминиканского монастыря в Выборге

Чиновник одобрил такой подход по сохранению архитектурных достопримечательностей, объяснив, что часто гораздо важнее сохранить памятник, не дать ему развалиться, нежели быстро провести его приспособление под современное использование.

«Оба памятника значительно изменяли свой облик в течение прошедших веков и вопрос концепции реставрации для них далеко не так прост. Оба памятника находятся в аварийном состоянии, но, к счастью имеют пользователей», — заметил Цой указав, что Выборгский музей-заповедник два года назад стал пользователем Доминиканского собора, а Никольский монастырь является пользователем храма, давшего имя самому монастырю.

«Именно благодаря активной позиции пользователей, инициативности ВООПиК, поддержке комитета по сохранению и, конечно, доброй воле Министерства культуры России, два этих значимых для Ленинградской области памятника вошли в программу. Надеюсь, что и в будущем она продолжит своё существование на федеральном уровне уже с новыми объектами», — подчеркнул Владимир Цой.