Уфа, 22 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Руководителей дачного кооператива осудили за махинации с земельными участками в Уфе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

В суде было установлено, что в 2010 году два жителя Уфы создали дачный потребительский кооператив «Дуслык» (в дальнейшем — «Престиж»). В его состав вошли «земли сельхозназначения», которые принадлежали пайщикам расформированного совхоза Уфимского района.

«Вступив между собой в сговор, с целью обогащения сообщники решили реализовывать данные участки третьим лицам. Они сообщали гражданам заведомо ложные сведения о возможности использования земли «для дачного строительства», «для индивидуального жилищного строительства» и «для ведения личного подсобного хозяйства». При этом злоумышленники достоверно знали, что администрация Уфимского района ранее отказала ДПК «Дуслык» в изменении вида разрешенного использования земель сельхозназначения для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством. Обоснованность отказа подтверждалась в том числе и судебными решениями», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что несмотря на это с 2012 года по 2017 год обвиняемые похитили у 34 граждан деньги на общую сумму более 13 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину подсудимые не признали.

В результате Орджоникидзевский районный суд г. Уфы приговорил каждого из подсудимых к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.