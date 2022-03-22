Москва, , 10:48 — REGNUM Финансовая и другая помощь Киеву во время спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины влечет в России уголовную ответственность, максимальное наказание при которой может составить до 20 лет лишения свободы. Об этом 22 марта напоминает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечёт уголовную ответственность по статье 275 УК России «Государственная измена», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за финансирование украинских националистических батальонов и организаций может последовать наказание до 10 лет лишения свободы.

В то же время, в Росфинмониторинге уточнили, что оказание мирным жителям Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, не является не является нарушением закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими боевиками в отношении мирных жителей на территории Николаевской области.