Пенза, , 10:54 — REGNUM Практическая деятельность возобновлена Пензенским региональным отделением общероссийской общественной организации Российский Красный Крест. Об этом сообщает облминздрав.

Российский Красный Крест РКК

Семидневные курсы по оказанию первой помощи стартовали 21 марта для 14 будущих инструкторов Красного креста, состоящих из медработников Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

По мнению практикующих тренеров, владение данными навыками может сыграть решающую роль в экстремальных ситуациях.

Сертификаты о прохождении курса будут выданы инструкторам по завершении обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 47 регионах на базе региональных отделений Российского Красного Креста действует 121 пункт приема гумпомощи переселенцам из Донбасса.

Читайте также: УВКБ ООН поддержит РКК в помощи переселенцам из Донбасса