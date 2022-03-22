Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Екатеринбурге завершилось голосование за лучшую концепцию развития набережной Исети. Победителя определят 23 марта. Об этом сообщили в городской администрации.

Екатеринбург

Екатеринбург.рф

На голосование представили семь концепций развития набережной. Свой выбор сделали более 9,5 тысяч человек. За лучший проект можно было проголосовать с 3 по 18 марта.

Над разработкой проектов работали и иностранные архитекторы. Концепции предполагают появление природного парка, зоны семейного отдыха, вело-пешеходного маршрута, а также павильона-кафе на воде и игрового моста-башни у ТЦ Глобус. Результаты голосования будут учтены при работе жюри.

Разработчики наиболее популярной концепции развития набережной Исети получат 2 млн 600 тыс. рублей. Каждой команде архитекторов также выплатят по 500 тыс. рублей в качестве вознаграждения за проделанную работу.