Москва, 22 марта 2022, 10:45 — REGNUM В рамках поддержки IT-сферы Минцифры предлагает ввести отсрочка от призыва для работников отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев
Digital.gov.ru

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«Пока ни одной из отраслей не получалось получить, IT-отрасль будет первой», — констатировал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

«Наши предложения, что системно значимые IT — компании отсрочку получат все сотрудники независимо от образования. Остальные компании — те специалисты, которые имеют профильное образование — не только сотрудники, имеющие IT-образование, но и смежные специальности», — рассказал министр.

Отсрочку можно получить, если сотрудник проработал от 12 месяцев в специализированной компании, а также по профильным специальностям, например, в банках, транспортных компаниях.

По словам Шадаева, проект постановления подготовлен и обсуждается с Минобороны.

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