Москва, , 10:49 — REGNUM Группа российских вертолётов — «ночных охотников» уничтожила ещё 16 украинских танков, БМП и БТР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 22 марта на брифинге.

Ми-28Н «Ночной охотник» Минобороны России

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Он рассказал, что всего за период российской военной спецоперации на Украине, направленной на защиту республик Донбасса, уничтожено 1528 танков и других боевых бронированных машин.

«Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 9 украинских танков, 7 БМП и БТР», — уточнил Конашенков.

Кроме того, всего уничтожено 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, 181 зенитный ракетный комплекс, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники.

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