Ярославль, , 10:43 — REGNUM Правительство Ярославской области направит 200 миллионов рублей на выдачу льготных займов предпринимателям, промышленным и аграрным предприятиям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио губернатора региона.

Михаил Евраев Yarregion.ru

На оперативном совещании под председательством врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева озвучены решения по ускорению процесса поддержки бизнеса.

«Мы создали единый центр принятия решений и единую процедуру подачи документов. Важно помогать промышленникам в оперативном режиме. На уровне районов нужно собирать руководителей предприятий и обсуждать, какая им поддержка требуется, чтобы мы объективно понимали ситуацию и принимали необходимые меры», — заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.

150 млн рублей выделены на докапитализацию Фонда регионального развития Ярославской области. Через него компании смогут получить льготные займы на пополнение оборотного капитала, на модернизацию, техническое перевооружение. Еще 50 миллионов получит Фонд поддержки предпринимательства Ярославской области, через который малый бизнес сможет рассчитывать на льготные микрозаймы.

В правительстве объявили, что внимательно следят за состоянием предприятий региона.

«Мы регулярно мониторим все предприятия региона, выясняя их текущее положение и прогнозы на будущее. Не может не радовать, что большинство предприятий не заявляет о планируемом снижении объемов производства в ближайшей перспективе. Ряд компаний сообщает, наоборот, о его увеличении, поскольку высвобождается существенная часть рынка — из-за товаров, которые ввозились из стран, признанных недружественными. Мы будем поддерживать проекты, которые в эти непростые времена будут запускаться. В первую очередь, это проекты импортозамещения, поскольку сама ситуация этому способствует», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Также региональные власти намерены расширить список системообразующих предприятий Ярославской области.

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