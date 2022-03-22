Томск, 22 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Томской области ажиотажный спрос на сахар продолжается, но уже идёт на спад. Об этом заявила начальник департамента потребительского рынка областной администрации Наталья Забавнова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управления регионом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Как отмечается, из-за активности покупателей в одном из томских магазинов сахар исчез из продажи.

«В выходные торговые сети не успевают подвозить продукт во все точки, в рабочие дни ситуация нормализуется. Например, сегодня, по информации сетей, в регион поступает большая партия сахара», — отметила Наталья Забавнова.

По её словам, администрация области ежедневно контролирует запасы основных продуктов питания, а сигналы о завышении цен передаются в Антимонопольную службу.

«Цена будет снижаться с уменьшением ажиотажного спроса», — добавила чиновник.