Москва, , 10:42 — REGNUM Легализация майнинга криптовалюты создаёт новый источник дохода для бюджета России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о целесообразности легализации в РФ майнинга.

Криптовалюта

«Легализация майнинга криптовалюты создаёт новый источник дохода для бюджета. Но одной легализации майнинга недостаточно, первым шагом должно стать законодательное признание криптовалюты как финансового актива, который может приносить доход, — сказала Скрыль. — После этого выгода для государства будет заключаться не только в получении платы за потреблённую электроэнергию, но и в поступлении налогов с реализации криптовалюты».

При этом она подчеркнула, что основной риск легализации майнинга криптовалюты заключается в том, что финансовые потоки могут уйти в тень и усилить вывод капитала из страны.

«Ведь любая негосударственная криптовалюта децентрализована, и отследить конкретные сделки на крипторынке невозможно», — уточнила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак считает целесообразным ввести в России законодательное регулирование майнинга криптовалют.

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