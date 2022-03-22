Чита, , 10:41 — REGNUM Забайкалье в условиях антироссийских санкций налаживает новые торговые пути. Одним из них может стать белорусское направление. Подробности по итогам переговоров с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Красноярске Александром Позняком в министерстве планирования и развития Забайкалья 22 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Забайкалье Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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«Чита, Забайкальский край далеки от Республики Беларусь, но в наше время расстояние — не самое основное препятствие, которое легко преодолевается. Я благодарен за то, что моя рабочая поездка сюда состоялась. У нас губернатор Минской области закреплён за работой с Забайкальским краем.

Перед поездкой мы посмотрели результаты. По-разному складывается ситуация. В 2021 году товарооборот почти в два раза снизился, экспорт и импорт снизился. При этом в 2021 году увеличились поставки сахара, изделий из цемента, бетона. В 2021 году из Забайкальского края были поставки лесоматериалов, оборудования для термической обработки. Нам есть, куда расти, впереди целый год», — отметил Александр Позняк.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в части поставок сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и лесозаготовительной техники, участия белорусских предприятий в обновлении городского и междугороднего пассажирского транспорта региона, поставок ветеринарных препаратов, а также поставок лифтов производства ОАО «Могилевлифтмаш».

В частности, речь шла о возможности поставок лифтов для обеспечения жилищного строительства региона. Кроме того, поднимался вопрос поставок в Забайкальский край тракторов Минского тракторного завода. Как рассказал начальник отдела механизации министерства сельского хозяйства Забайкальского края Роман Якунин, структура парка сельскохозяйственной техники региона насчитывает 2,4 тысячи тракторов, из них 1 250 тракторов — техника марки МТЗ («Беларус»).

»Ежегодно у нас проводятся конкурсы, где обязательно наши сельхозпроизводители приобретают тракторы. Техника марки МТЗ много лет показывает себя как хорошая, которая не подводит. Но на сегодняшний день у нас нет дилерского центра. Также стали срываться поставки тракторов, цены поднимаются.

В наш отдел часто поступают звонки об отсутствии данной техники. Хотелось бы наладить прямые контакты, открыть дилерский центр. Возможно, в сравнении с другими регионами не так много техники продаётся, тем не менее, ежегодно приобретается 70−72 единицы данной марки, это 95% от общего приобретения», — сказал Роман Якунин.

Также был поднят вопрос возможности сбыта шерсти в Белоруссию. Александр Позняк пообещал постараться наладить взаимодействие в этом направлении.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Забайкальского края и Республики Беларусь, сотрудничества в области лесных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

«Очень рады вашему приезду. Я больше чем уверен, что мы можем найти много точек соприкосновения. Сейчас особенное время, мир меняется на глазах, сама жизнь подталкивает искать контакты, общие интересы, создавать общие проекты. Я очень рассчитываю, что мы перейдём в практическую плоскость.

Само время нам диктует и говорит использовать внутренние резервы. И очень важно определить точки соприкосновения, чтобы они не были надуманными, а практическими, интересными и полезными», — сказал и.о. зампреда правительства региона Александра Ященко.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2022 год экспорт сельхозпродукции из Забайкалья в Китай и Монголию составил более 38 тысяч тонн. Эта цифра превысила плановый показатель в 4,9 раза.

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