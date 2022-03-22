Москва, , 10:40 — REGNUM Если в РФ введут мораторий на банкротство, то это позволит многим компаниям продолжить свою работу, однако, скорее всего, им потребуется помощь от государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала планы Минэкономразвития РФ по поводу введения нового моратория на банкротство.

Банкрот

«Мораторий позволит компаниям продолжить свою работу. Однако им, скорее всего, потребуется помощь от государства. Поскольку за счёт собственных активов они не смогут справиться с долгами, и те будут расти, — сказала Ермилова. — Это приведёт к ухудшению общей ситуации на рынке. Так что мораторий на банкротство имеет как плюсы, так и существенные минусы. Здесь необходимо помнить, что если компании все-таки обанкротятся, то пострадает ещё и потребитель. С этой точки зрения мера нужная. Однако опыт пандемии показал, что мораторий не решил часть задач, на него возложенных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, если в РФ введут тотальный мораторий на банкротства, то это сохранит возможность функционирования недобросовестных структур.

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