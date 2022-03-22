Москва, , 10:40 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими боевиками в отношении мирных жителей на территории Николаевской области. Об этом сообщает 22 марта пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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По данным СК, боевики теробороны совершают обход домовладений в крупных городах Николаевской области и заставляют мужчин записываться в их ряды. Всех несогласных расстреливают на месте.

Бастрыкин поручил провести фиксацию доказательств преступлений и установить причастных к их совершению лиц.