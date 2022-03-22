Кабул, 22 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Министр обороны Ирана Амир Мохаммад Реза Аштиани направил поздравление с Наврузом исполняющему обязанности министра обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммаду Якубу Моджахеду. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Информационное агентство Mehr сообщило, что министр обороны Ирана направил поздравления с Наврузом министрам обороны разных стран, в том числе, и Афганистана.

«Навруз, этот древний ритуал, который вселяет надежду, счастье и освобождение от печали, является поводом жить в соответствии с представлениями о красоте и свежести природа и «проповедовать мир и дружбу», — отметил в своём послании глав оборонного ведомства Ирана.

Сообщение направлено исполняющему обязанности министра обороны Афганистана, в то время, как Навруз впервые за двадцать лет исключён из официального календаря страны и официально не празднуется.

Опубликованные фотографии мечети Имама Али в Мазари-Шарифе и «Карте Сахи» в Кабуле показывают, что нет никаких свидетельств присутствии людей в этих местах. А раньше, с наступлением Навруза, здесь проводились официальные церемонии празднования в присутствии высокопоставленных государственных чиновников.