Вашингтон, 22 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. По словам представителя Пентагона, применение Россией гиперзвукового оружия во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины заставило американское военное ведомство «чесать затылок» в поисках мотивов такого решения. Об этом представитель минобороны США 22 марта заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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По словам представителя Пентагона, американское военное ведомство на данный момент не может «независимо подтвердить» или опровергнуть заявление Минобороны РФ о применении накануне гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» при уничтожении защищенного подземного арсенала в горной местности.

«Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем», — сказал он.

При этом представитель американского военного ведомства предположил, что одной из версий объяснения такого решения российской стороны, по его мнению, может быть намерение «послать сигнал Западу и Украине» и набрать дополнительные очки в ходе переговоров по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что найденные в одной из разрушенных Вооружёнными силами Украины школ учебники, в которых рассказывалось о военных схемах НАТО, поражают воображение, и такой учебник — лишнее свидетельство пропаганды жестокости среди украинских школьников.