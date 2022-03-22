Благовещенск, , 10:41 — REGNUM В населённых пунктах Амурской области формируют территории, на которых нельзя будет строить дома из-за угрозы подтопления. В 46 поселениях они уже сформированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе правительства региона.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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«Министерством природных ресурсов области согласован перечень приоритетных муниципальных образований для установления границ зон затопления и подтопления в границах территории 151 населенного пункта», — отметил директор ГБУ Амурской области «Экология» Василий Офицеров.

Глава региона Василий Орлов попросил полностью завершить эту работу в течение полугода. Наличие таких территорий позволит снизить ущерб от подтопления.

«В границах зон затопления запрещено строительство жилья, сооружений и объектов экономики без инженерной защиты. В последнее время Приамурье сталкивается с разрушительными наводнениями, и мы обязаны принимать меры по защите людей от дальнейших подтоплений», — сказал губернатор Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область уже готовится к весеннему половодью. На противопаводковые мероприятия в бюджете заложили более 170 млн рублей.