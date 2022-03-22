Благовещенск, 22 марта 2022, 10:41 — REGNUM В населённых пунктах Амурской области формируют территории, на которых нельзя будет строить дома из-за угрозы подтопления. В 46 поселениях они уже сформированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: На защиту поселений Приамурья от паводка потратят 170 млн рублей
Глава региона Василий Орлов попросил полностью завершить эту работу в течение полугода. Наличие таких территорий позволит снизить ущерб от подтопления.
Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область уже готовится к весеннему половодью. На противопаводковые мероприятия в бюджете заложили более 170 млн рублей.